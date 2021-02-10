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Televizyon
Haber Giriş: 10.02.2021 - 09:17 | Son Güncelleme:

Survivor Sergen’e ne oldu? Vatoz saldırısına uğrayan Sergen’in akıbeti merak ediliyor

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Survivor Sergen’e ne oldu? Vatoz saldırısına uğrayan Sergen’in akıbeti merak ediliyor
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Survivor’ın yayınlanan son bölümüne Sergen’in yaşadığı talihsiz olay damga vurdu. Ünlüler kampında balık avlarken acı içinde kıvranmaya başlayan Sergen, yapılan acil müdahale sonrası hastaneye götürüldü. Vatoz saldırısına uğradığı ortaya çıkan Sergen’in akıbeti merak ediliyor. Peki, zehir vatozun soktuğu Sergen yarışmaya devam edebilecek mi?

Survivor 2021 sezonuna sonradan dahil olan Sergen Bayar, zıpkınla balık avlarken vatoz saldırısına uğradı. Bacağını sokan vatozun bıraktığı zehrin etkisi ile acı içinde kıvranan Survivor Sergen’e sağlık ekibi anında müdahale etti. Hastanede tedavi edildikten sonra adaya geri dönen Sergen, zehrin etkisini zamanla gideceğini, ayağında şişlik olduğunu ve tahminen bir iki gün oyunlarda yer alamayacağını söyledi.

SERGEN BAYAR KİMDİR?

1998 Balıkesir doğumlu olan Sergen Bayar aslen Ayvalıklı. İstinye Anadolu Lisesi mezunu olan yarışmacı birçok spor dalı ile ilgili. Tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running ile ilgilenen dikkat çeken yarışmacı, sekiz sene amatör olarak tenis oynadığını aktardı. Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Sergen Bayar çok iyi derece yüzme biliyor.

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