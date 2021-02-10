Survivor Sergen’e ne oldu? Vatoz saldırısına uğrayan Sergen’in akıbeti merak ediliyor

Survivor 2021 sezonuna sonradan dahil olan Sergen Bayar, zıpkınla balık avlarken vatoz saldırısına uğradı. Bacağını sokan vatozun bıraktığı zehrin etkisi ile acı içinde kıvranan Survivor Sergen’e sağlık ekibi anında müdahale etti. Hastanede tedavi edildikten sonra adaya geri dönen Sergen, zehrin etkisini zamanla gideceğini, ayağında şişlik olduğunu ve tahminen bir iki gün oyunlarda yer alamayacağını söyledi.

SERGEN BAYAR KİMDİR?

1998 Balıkesir doğumlu olan Sergen Bayar aslen Ayvalıklı. İstinye Anadolu Lisesi mezunu olan yarışmacı birçok spor dalı ile ilgili. Tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running ile ilgilenen dikkat çeken yarışmacı, sekiz sene amatör olarak tenis oynadığını aktardı. Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Sergen Bayar çok iyi derece yüzme biliyor.