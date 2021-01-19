Survivor Sergen kimdir, kaç yaşında? Sergen Bayar Ünlüler kadrosuna katıldı

Survivor yeni yarışmacısı Sergen Bayar, yarışmanın son bölümünde dikkatleri üzerine çekti. Ünlüler takımı kadrosuna dahil olan Sergen Bayar için Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, ‘Sergen Survivor tarihine geçti!’ sözlerini kullandı. Birçok spor dalıyla ilgilenen Sergen, çok iyi derece yüzme biliyor.

SURVİVOR YENİ YARIŞMACISI SERGEN…

1998 Balıkesir doğumlu olan Sergen Bayar aslen Ayvalıklı. İstinye Anadolu Lisesi mezunu olan yarışmacı birçok spor dalı ile ilgili. Tenis, crossfit, kite surf, street workout, artistik cimnastik, free running ile ilgilenen dikkat çeken yarışmacı, sekiz sene amatör olarak tenis oynadığını aktardı. Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Sergen Bayar çok iyi derece yüzme biliyor.

Merak edilen isim sosyal medya hesabından bolca spor yaptığı fotoğrafları paylaşıyor. Survivor Sergen’in sosyal medya hesabında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nden de yaptığı paylaşımlar yer alıyor.

Yeni yarışmacı ile ilgili Acun Ilıcalı, ‘Sergen’in enteresan bir parkur hızı var. Müthiş bir hız. Sergen Survivor tarihine geçti!’ dedi.