Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Sercan Yıldırım nereli?

Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında soruları merak ediliyor. Survivor’ın yeni bölümünde eleme heyecanı yaşanacak. Bu haftaki eleme potasında ünlüler takımının dört yarışmacısı da yer alıyor. İzleyiciler Sercan Yıldırım’ın da potaya girmesinin ardından araştırmalarını hızlandırdılar. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım 1990 yılında dünyaya gelmiştir. İşte hayatı ile ilgili bilgiler...

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.