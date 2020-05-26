Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

Survivor yarışmacılarından Sercan Yıldırım, adada gösterdiği mücadele ile dikkat çekmeye devam ediyor. Survivor ünlüler takımında yer alan Sercan, karşı takımdaki rakibi Nisa'ya karşı olan beğenisiyle gündeme gelmesinin ardından bu kez sinirli ve agresif davranışları ile adından söz ettirmeye başladı. Yarışmanın izleyenleri, son zamanlarda konuşulmaya başlanan Survivor Sercan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sercan Yıldırım hangi futbol takımlarında oynadı? İşte, Survivor Sercan'ın hayatı ve biyografisi.

Survivor Sercan kimdir? sorusu son günlerin en fazla araştırılan konularından oldu. Nisa'ya olan yakın duyguları sonrası Sercan Yıldırım Dominik'te öfkeli tavırlarıyla bu kez gündeme geldi. Peki Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı? Futbolu neden bıraktı? İşte, Survivor Sercan kimdir? sorusunun yanıtını araştıranlar için ayrıntılı bilgiler...

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.