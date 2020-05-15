Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında?

Futbolseverlerin yakından tanıdığı ancak pek kişinin Survivor Sercan olarak bildiği Sercan Yıldırım, gerek performansı gerekse karşı takımla yaşadığı diyaloglarla adından söz ettirmeyi başardı. Survivor 2020'nin büyük bir kısmını geride bırakan Sercan Yıldırım, özellikle Nisa ile adının aşk dedikodularına karışmasıyla gündem olmuştu. Peki, Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında? Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı?

Sercan Yıldırım Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. Başarılı bir futbol kariyerine sahip olan Sercan Yıldırım yarışmadaki performansı ile de dikkat çekiyor. Ünlüler Takımı yarışmacıları arasında bulunan Yıldırım sakatlığının ardından tekrar yarışmaya başladı. Peki Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Başarılı bir futbol geçmişine sahip olan Yıldırım ile ilgili merak edilenler…

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.