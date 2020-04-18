Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sercan Yıldırım hangi futbol takımlarında oynadı?
Survivor yarışmacılarından Sercan Yıldırım, adada gösterdiği mücadele ile dikkat çekmeye devam ediyor. Survivor ünlüler takımında yer alan Sercan, karşı takımdaki rakibi Nisa'ya karşı olan beğenisiyle gündeme gelmesinin ardından bu kez sinirli ve agresif davranışları ile adından söz ettirmeye başladı. Yarışmanın izleyenleri Survivor Sercan'ın hayatını merak etmeye başladı. Peki, Survivor Sercan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sercan Yıldırım hangi futbol takımlarında oynadı? İşte, Survivor Sercan'ın hayatı ve biyografisi.
Survivo Sercan kimdir? sorusu son günlerin en fazla araştırılan konularından oldu. Nisa'ya olan yakın duyguları sonrası Sercan Yıldırım Dominik'te öfkeli tavırlarıyla bu kez gündeme geldi. Peki Sercan Yıldırım hangi takımlarda oynadı? Futbolu neden bıraktı? İşte, Survivor Sercan kimdir? sorusunun yanıtını araştıranlar için ayrıntılı bilgiler...
SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi. Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.
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