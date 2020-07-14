Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak, ödülü ne olacak?

Survivor 2020 finali için geri sayım başladı. Survivor şampiyonu ne zaman belli olacak sorusu ile ilgili geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı açıklama yapmıştı. Berkan’ın elenmesinin ardından son üçe kalan isimler Yasin, Cemal Can ve Barış olmuştu. Dün akşam yapılan SMS oylamasının ardından ise finalistler açıklandı. Bu akşam yapılacak son oylamanın ardından Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven arasından bir kişi şampiyon olacak.

SURVİVOR ŞAMPİYONU NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Survivor 2020 şampiyonu bu akşam yapılacak olan oylamanın ardından belli olacak. Dün akşam Yasin Obuz’un elenmesinin ardından finale kalan isimler Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven oldu.

Büyük final İstanbul Galataport’ta yapılacak.

SURVİVOR’DA BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Survivor'da büyük ödülün ne olduğu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçen sene birinci olan isim 500 bin TL ödül kazanmıştı.