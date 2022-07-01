Survivor şampiyonu SMS sonuçları ile belli oldu! İşte Survivor All Star 2022'de büyük ödülün kazananı

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Ocak ayında Dominik'te serüvenine başlayan Survivor 2022 All Star'da sona gelindi. Şampiyonluk hikayesine ev sahipliği yapan Tersane İstanbul'da final heyecanı canlı yayında yaşandı. Nisa ve Adem'in aylar süren birincilik mücadelesinin tamamladığı özel gecede, Survivor All Star'ın finalistleri mekana büyük bir coşku ile katıldı.

Büyük maceranın son bulduğu yarışmanın ilk dakikalarında iki fenomen yarışmacı için SMS oylaması gerçekleşti. Gecenin ilerleyen anlarında SMS oylaması bitti ve finalistler son kez duygularını dile getirerek birbirlerine şans diledi.

Halktan gelen oy sonuçlarına göre Survivor All Star şampiyonu Nisa oldu.

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SURVİVOR ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da büyük final dün gece geç saatlerde gerçekleşti. Yarışmacı aileleri ve eski yarışmacıların katıldığı İstanbul’daki özel gecede, noter onaylı SMS oylaması sonuçları kapalı zarfta geldi. Nefeslerin tutulduğu anda Acun Ilıcalı oylama sonuçlarını açıkladı. Aylar süren mücadele sonunda, en fazla SMS oyunu alarak, Survivor All Star şampiyonu olan isim Nisa oldu.

DUYGU DOLU ANLAR

Survivor birincisi olarak kupayı kaldıran Nisa Bölükbaşı son kez duygularını ifade ederek şunları söyledi; "Allah hepinizden razı olsun. Rüyada gibiyim. Herkese çok teşekkür ederim ne diyeceğimi bilmiyorum." dedi.

İkinci olan Adem ise, şunları söyledi; " Bugün hak eden bir kardeşimiz şampiyon oldu. Benim de şampiyon olabilir dediğim kadın adaylardan biri de Nisa'ydı."

SURVİVOR FİNALİSTLERİ SAHNEYE GELDİ

Tersane İstanbul'da düzenlenen Survivor 2022 finali öncesi sunucu Murat Ceylan yarışmacıları sahneye davet etti. Survivor finalistleri Nisa ve Adem, final gecesine büyük bir coşku ile katıldı. Canlı yayında yerlerini alan finalistler sevenlerini selamlarken heyecanlı oldukları da gözlerden kaçmadı.

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FİNALİSTLER SON KEZ DUYGULARINI İFADE ETTİ

Survivor'ın final gecesinde şampiyon adayları Nisa ve Adem duygularını ifade etti.

İlk önce söz alan Adem, teşekkür etmesi gereken insanlar olduğunu belirterek, "Beni 3 sezondur final koltuğuna oturtan sevenlerime bir kez daha teşekkür ederim. Her şekilde beni buraya layık gördüler. Burada bence bir kadın şampiyon var bir erkek şampiyon var. Ada hayatında zorlandığımız dönemler oldu. Bırakmak istediğimiz dönemler oldu. Ama bugün de buradayız, açıkçası çok heyecanlıyım. Bugün ne olacaksa olsun. Hiçbir zaman Survivor'da kaybetmedim. Sonuç ne olursa olsun bugün de bence buradan kazanmış bir insan olarak ayrılacağım. Bence o kupayı ikimiz de hak ediyoruz." dedi.

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Sezonun kadın şampiyon adayı olan Nisa ise şunları söyledi; "Öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Bazen çok zorlandım gitmek istedim. Ama bundan da utanmıyorum. Dedim ki bunlar aslında kötü bir şey değil. Onların sayesinde de daha fazla güçlü oldum ve yarışmada da öyle oldu. Eğer ben gidersem sevenlerim mutsuz olur sevmeyenlerim mutlu olur. Biliyorsunuz ben yarışmaya istediğim gibi başlamadım karantinaya alındım. Orada bir defterim vardı Survivor kupasını çizdim. Hep derdim hayallerinden asla vazgeçme. Oradaki çizdiğim kupa burada. Herkese çok teşekkür ederim."

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ACUN ILICALI’DAN BATUHAN’IN ANNESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Büyük final gecesi Acun Ilıcalı, Batuhan’ın annesinin iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Batuhan’ın elenmesinde hak yenildiğini öne süren ve sosyal medyada da gündem olan iddialara yönelik Acun Ilıcalı, “Sevgili Batuhan'ın annesi bize teşekkür etmiş. Hanımefendi ile ilgili bazı şeyler söyleyeceğim şu an finali bozmak istemiyorum. Bir insanın evladı şampiyon olmadı diye organizasyonu karalamak bir anneye yakışmadı. Gereken cevapları bu gece katılacağım Ekstra'da vereceğim. Bize çamur atmak suçlamak, evladı şampiyon olamadı diye bir organizasyonu karalamak bana çok doğru gelmedi.” dedi.

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SURVİVOR ESKİ YARIŞMACILARI GECEYE KATILDI

Survivor All Star'ın eski yarışmacıları da özel geceye katılanlar arasındaydı. Özel gecede Berkan, Anıl, Atakan, Sema, Seda, Sude, gibi isimler final koltuğuna oturan arkadaşlarına desteklerini iletti. Atakan'ın oğlu Aslan ile gelmesi ise renkli anlara neden oldu.

BÜYÜK FİNAL TWİTTER'DA DA GÜNDEM OLDU

Fenomen yarışmanın büyük final gecesi sosyal medyanın da gündemindeydi. Finalistlere desteklerini Twitter üzerinden de ileten kullanıcılar binlerce mesaj yayınladı. İşte, o mesajlardan bazıları;

-Survivor şampiyonluğu hak edene vermek gerekir. Hak eden de Adem dir.

-Hayatım boyunca hiçbir survivor yarışmacısına destek için sms atmadım. Ama bugün bir tarih yazılacaksa buna katkım olsun istiyorum. Umarım kupa senin olacak Nisoş. Şampiyonluğaİnan Nisa 1890

-Hak edene hakkını verir halk KupaYolunda Adem1890

-Arkadaşlar biz rehavetteyiz bakın ciddi söylüyorum olmaz böyle nerede o hırs gözü kara #nbfc hadiii bir daha olmayacak son kez Nisa şampiyon olacak bastırın lütfen ya

-Nisa ve Ogeday şampiyonluk kupasını kaldıracak düşünsenize..🥺🤍 #HedefKupa1890Nisa

-Bir yarismanin kadını erkeği yoktur herkes eşittir hak eden kimse o olsun ve en çok hak eden adem kiliccinin yanındayız #ademkilicci

-Şimdiye kadar hiçbir Survivor yarışmacısına oy atmadım. Ama sanırım bu akşam Adem’e atacağım. Hak edenin her zaman yanında olurum.