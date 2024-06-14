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SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024? Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı? Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele!

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#Survivor Şampiyonu 2024#Survivor All Star Birincisi#Yarışma
SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 02:10

Survivor şampiyonu kim oldu 2024, sorusu dün gece canlı yayında gerçekleşen final mücadelesinde yanıt buldu. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde izleyicilerin önünde yapılan canlı düelloda; Nefise, Ogeday, Seda ve Batuhan şampiyonluk hayallerine kavuşabilmek için karşı karşıya geldi. 5,5 aylık ekran macerasının sonuna gelen Survivor All Star'ın 13 Haziran tarihli final gecesinde, ilk turda Seda ve Batuhan elenerek kupaya veda etti. Nefes kesen gecenin sonunda ise bu kez Ogeday ve Nefise final turu parkuruna çıktı. Kıran kırana canlı düelloda, gösterdiği performans ile rakibini mağlup eden Ogeday Survivor All Star 2024 şampiyonu oldu. Peki, Survivor birincisi kim oldu? İşte, 2024 Survivor All Star şampiyonu ve dün geceki canlı yayında yaşananlar.

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Ocak ayında Dominik'te serüvenine başlayan Survivor All Star 2024’te şampiyon belli oldu. TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor'ın finali İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde canlı yayında gerçekleşti. Düello oyunlarından önce sunucu Murat Ceylan, şampiyon adaylarını sahneye davet etti. Aylardır Dominik'te şampiyonluk için mücadele ederek final koltuğunu garantileyen Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan yerlerini aldı.

Final oyununda ilk turdaki dörtlü mücadelede Seda Ogeday'a mağlup olurken, Batuhan da Nefise'ye elendi. Finalde ise Nefise-Ogeday düellosu Survivor All Star şampiyonunu belirledi. İşte, Survivor All Star 2024 finalinde yaşananlar.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

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SURVİVOR ALL STAR'DA FİNAL HEYECANI

Nefeslerin tutulduğu görkemli gecede, canlı yayında yapılan düello mücadelesi öncesi finalistlerin performansları açıklandı. Ogeday'ın performansı yüzde 67,04, Seda'nın performansı yüzde 54, 85, Nefise'nin performansı yüzde 60,54, Batuhan'ın performansı yüzde 59, 75 oldu. 6 olanın kazandığı düelloda, atışları performans yüzdesi yüksek olan Ogeday belirledi.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

SURVİVOR İLK TURDA KİM KAZANDI?

-Ogeday'ın belirlediği eşleşmeye göre ilk tur Ogeday-Seda şeklinde belirlendi. Canlı yayında oynanan düelloda ilk sayıyı Ogeday alarak 1-0 öne geçti.

-İkinci karşılaşmada ise Batuhan ve Nefise parkura çıktı. Atışlarda Nefise ilk sayısını alarak öne geçti.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

-Üçüncü etapta Ogeday ve Seda mücadele verdi. Ogeday kazanarak ikinci sayısını elde etti.

- Dördüncü turda Nefise-Batuhan karşı karşıya geldi. Nefise yenerek ikinci sayısını kazandı.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

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-Beşinci etapta Ogeday ve Seda parkura çıktı. Heyecan dolu düelloda Seda kazanarak ilk sayısını aldı.

-Altıncı turda Nefise ve Batuhan yeniden mücadele verdi, bu etabın sonunda Nefise galip gelerek sayısını üçe çıkardı.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

-Yedinci turda Seda ve Ogeday karşılaşmasında, Ogeday kazanarak 3 sayıya ulaştı.

-Sekizinci turda Nefise ve Batuhan karşılaştı. Atışlarda Nefise kazandı ve dördüncü sayısını aldı.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

-Dokuzuncu etapta Ogeday ve Seda parkura çıktı. Ogeday dördüncü sayısını alarak aradaki farkı üçe çıkardı.

-Heyecan dolu düellonun onuncu turunda Nefise ve Batuhan yeniden karşı karşıya geldi. Batuhan kazanarak ilk sayısını elde etti.

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SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

-On birinci turda yeniden Ogeday ve Seda karşılaştı. Atışlarda Ogeday bir kez daha kazandı ve skoru 6-1 yaptı.

-On ikinci etapta Nefise ve Batuhan yarıştı ve Nefise rakibini yenerek beşinci sayısını aldı.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

-On üçüncü turda bu kez Ogeday-Seda karşılaşması yaşandı. Atışlarda Ogeday kazandı ve 6-1'lik skorla 1. finalist oldu. Böylece düellonun ilk ayağında Seda elenerek kupaya veda etti.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

SEDA:GÖNLÜMÜN ŞAMPİYONU OGEDAY

Survivor büyük finalinde elenen Seda Ocak, son kez duygularını dile getirdi. Seda şunları söyledi;

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"ilk defa üzüntüden ağlamıyorum, mutluluktan ağlıyorum. Çünkü kendi ellerimle yapabildiğim kadar buraya geldim. Kendim bugün atamadım ve finalde düştüm. Gönlümün şampiyonu ile eşleştim. Kupayı almasını ondan daha çok istiyorum... Bütün arkadaşlarımın yolu olsun, kim kazansa sevinirim. Ama gönlümün şampiyonu Ogeday. Tekrar söylüyorum Survivor tarihinin en güzel takımına düştüm bu sezon. Son oyuna kadar burada olmak çok mutluluk vericiydi. Hepinize teşekkür ediyorum."

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

NEFİSE-BATUHAN MÜCADELESİ NEFES KESTİ

Ogeday'ın 1. finalist olmasının ardından Nefise ve Batuhan mücadele etti.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

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Son turdaki karşılaşmada Nefise kazanarak 6-1'lik skorla ikinci etaba yükseldi. Böylece Nefise finalde Ogeday'ın rakibi oldu.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

SURVİVOR 2024 ALL STAR ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Şampiyonun belli olacağı kader oyununa çıkmadan önce Acun Ilıcalı, sunucu Murat Ceylan'dan koltuğu kısa süreliğine devraldı. Ilıcalı, final atışlarında 6 sayıya ulaşanın kazanacağını ve şampiyonluk kupasını kaldıracağını açıkladı.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

Nefise ve Ogeday dev karşılaşmadan önce son kez duygularını dile getirdi.  İki rakip birbirlerine başarılar diledikten sonra performans yüzdesi yüksek olan Ogeday atışları belirledi.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

-İlk turda Nefise rakibi Ogeday'ı yenerek finaldeki ilk sayısını kazandı.

-İkinci etapta Nefise ve Ogeday mücadelesinde Ogeday kazanarak skoru 1-1- yaptı.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

-Üçüncü turda kazanan bir kez daha Nefise oldu ve skor 2-1 oldu.

-Heyecan dolu final düellosunun dördüncü etabında bu kez Ogeday kazandı ve 2-2 skorla beraberlik sağlandı. 

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

-Son saniyelere doğru heyecan artarken, beşinci etapta Ogeday Nefise'yi yenerek 3-2 öne geçti. 

-Mücadelenin altıncı turunda da Ogeday bir kez daha Nefise'yi kazanarak skoru 4-2 yaptı. Böylece aradaki fark 2'ye çıktı.

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

-Yedinci etaptaki mücadelede Ogeday-Nefise karşılaşmasında Ogeday yenerek skoru 5-2 yaptı. 

-Aradaki farkı açan Ogeday ile devam sayısını almak isteyen Nefise düellonun sekizinci etabında kazanmak için elinden gelen mücadeleyi verdi. Nefeslerin tutulduğu etapta Ogeday kazanarak Survivor All Star şampiyonu oldu. 

SURVİVOR ŞAMPİYONU KİM OLDU 2024 Survivor All Star finalinde düelloyu kim kazandı Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele

SURVİVOR ALL STAR ŞAMPİYONU OGEDAY!

Survivor All Star'ın tarihinde ilk kez SMS'siz gerçekleştiği finalde Ogeday kazanarak Survivor'ın şampiyonu oldu. Duygularını dile getiren Ogeday, "Çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Nefise şampiyon onunla oynadığım için onore oldum.

İnanılmaz bir yarışmacı. Onunla oynamak hiç kolay değil. Bu zorlu senede iki kez kırılmıştım Acun Ilıcalı benimle konuştu. İyi ki benimle konuştu ve yarışmaya döndürdü. Böyle zorlu senede şampiyon oldum. İnanılmaz bir duygu. Sevenlerime çok teşekkür ediyorum. Ben bir kürekçi geldim ve kürekçi gidiyorum." dedi. 

Survivor All Star şampiyonu Ogeday Girişken'in hayatı ekran başındakilerin dikkatini çekti. Bu sezon parkurlarda gösterdiği mücadeleler ile rakiplerini eleyerek şampiyon olan Survivor Ogeday, dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamlamıştı. 2017 yılında da şampiyonluk kupasının sahibi olan Survivor Ogeday bu sezonda da iddiası ile dikkatleri üzerine topladı. Peki, Survivor şampiyonu Ogeday kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor Ogeday'ın hayatı ve biyografisi.Survivor All Star şampiyonu Ogeday Girişken'in hayatı ekran başındakilerin dikkatini çekti. Bu sezon parkurlarda gösterdiği mücadeleler ile rakiplerini eleyerek şampiyon olan Survivor Ogeday, dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamlamıştı. 2017 yılında da şampiyonluk kupasının sahibi olan Survivor Ogeday bu sezonda da iddiası ile dikkatleri üzerine topladı. Peki, Survivor şampiyonu Ogeday kaç yaşında, nereli? İşte, Survivor Ogeday'ın hayatı ve biyografisi.

 

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#Survivor Şampiyonu 2024#Survivor All Star Birincisi#Yarışma

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