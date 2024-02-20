Survivor Sahra ve Seda savaşı! 'Evliliğimi yıkmaya çalıştı'

Haberin Devamı

Yarışmanın iddialı isimlerinden Sahra Işık ani bir kararla adadan ayrıldı. Herkesi şaşırtan Sahra Işık, kendisinden önce yarışmadan elenen arkadaşı Seda Aktuğlu’nun yüzünden adadan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabında canlı yayın yapan Işık, Aktuğlu’nun eşi İdris Aybirdi’yi arayarak evliliğini yıkmaya çalıştığını söyledi:



“Çok ağır şeyler yaşadım. En büyük darbeyi evimi açtığım maddi manevi destek olduğum, İdris’i çok iyi tanıyan Seda’dan yedim. Bu insan beni öyle güzel sırtımdan bıçakladı ki... Ben sana iyilikten başka ne yaptım!”

Eşi İdris Aybirdi ile arasının iyi olduğunu da belirten Sahra Işık “İdris şu an Dominik’te, ben Türkiye’de değilim. İdris benim yanımda ne yaparsanız yapın siz benim ilişkimi yıkamazsınız” dedi.

Yaşananların ardından Seda Aktuğlu da İdris Aybirdi ile olan mesajları ifşa etti. Konuşmalarda eşini Ogeday’dan kıskanan Aybirdi’nin küfürler savurarak “Ogeday ile bunun arasında bir şey mi var? Bu ne lan biz evliyiz, milletin kucağına atlıyor” dediği görülüyor.

Haberin Devamı

MAHKEMEYE VERECEĞİM

İdris Aybirdi son olarak sosyal medyasından açıklama yaparak Seda Aktuğlu’ya dava açacağını söyledi:

“Seda Aktuğlu denilen şahıs elendiği günden beri telefonla beni arayıp Sahra hakkında ağza alınmayacak ithamlarda bulundu. Ogeday’ın Sahra’ya çok yakın davrandığını söyledi. Ben de anlık kıskançlıkla kendisine bu mesajları yolladım. Bu kadın evimizde günlerce kalıp bizim ekmeğimizi yedi. Kendisiyle mahkeme yoluyla savaştığımda bakalım yuvamı yıkmaya çalışmak ne demek, iftira ne demek, kim haklı kim haksız göreceğiz.”