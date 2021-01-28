Survivor Reşat kimdir, nereli? Reşat Hacıahmetoğlu hakkında bilgiler

Reşat Hacıahmetoğlu, Survivor 2021’in merak edilen isimlerinden biri. Trabzonlu olan Reşat Hacıahmetoğlu, Ordu Üniversitesi’nden mezunu. İşte 1990 doğumlu olan Survivor Reşat hakkında merak edilenler

SURVİVOR REŞAT KİMDİR?

Trabzonlu olan Reşat Hacıahmetoğlu 1990 doğumlu. Sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınan Reşat Hacıahmetoğlu’nun Instagram takipçi sayısı 639 bindir. 2016 yılında sosyal medyada tanınmaya başladı. Irmağa gidiyorum diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaştı.

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimine üniversite yıllarına Of’ta devam etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi’nden mezun oldu.

Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşıyor.