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Televizyon
Haber Giriş: 18.02.2021 - 17:39 | Son Güncelleme:

Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında, nereli? Reşat Hacıahmetoğlu ile ilgili bilgiler

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Survivor Reşat kimdir, kaç yaşında, nereli? Reşat Hacıahmetoğlu ile ilgili bilgiler
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Survivor yarışmacıları arasında yer alan Reşat ile Steven arasında yeni bölümde gerginlik yaşanıyor. Bir süredir yaşadığı sakatlığın ardından yeniden yarışmaya başlayan Survivor Reşat’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte 1990 doğumlu olan Reşat hakkında bilgiler

Survivor 2021 kadrosunda yer alan Reşat Hacıahmetoğlu yaşadığı gerginlikler ile dikkat çekiyor. 1990 doğumlu olan Survivor Reşat Trabzonlu. 2016'da sosyal medyada tanınmaya başlayan Survivor Reşat, ırmağa gidiyorum diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaştı.

SURVİVOR REŞAT KİMDİR?

Trabzonlu olan Reşat Hacıahmetoğlu 1990 doğumlu. Sosyal medyada yayınladığı videolar ile tanınan Reşat Hacıahmetoğlu’nun Instagram takipçi sayısı 639 bindir. 2016 yılında sosyal medyada tanınmaya başladı. Irmağa gidiyorum diye seslendiği videosu geniş kitlelere ulaştı.

Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimine üniversite yıllarına Of’ta devam etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi’nden mezun oldu.

Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşıyor.

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