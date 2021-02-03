MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor Poyraz'ın sevinç hareketi “3 to the dome” nedir? NBA oyuncusu Carmelo Anthony’e gönderme yapıyor
GeriTelevizyon Survivor Poyraz'ın sevinç hareketi “3 to the dome” nedir? NBA oyuncusu Carmelo Anthony’e gönderme yapıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 03.02.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Survivor Poyraz'ın sevinç hareketi “3 to the dome” nedir? NBA oyuncusu Carmelo Anthony’e gönderme yapıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor Poyraz'ın sevinç hareketi “3 to the dome” nedir? NBA oyuncusu Carmelo Anthony’e gönderme yapıyor
Abone Olgoogle-news

Survivor 2021’in en dikkat çeken isimlerinden biri olan Poyraz, galibiyet sonrası yaptığı sevinç hareketleriyle gündemde. Bazı izleyicilerin anlam veremediği bu sevinç gösterisi, basketbol severlere tanıdık gelen bir hareket çünkü NBA oyuncusu Carmelo Anthony’e ait. Basketbol ile yakından ilgilenen Poyaz, daha önce de başka basketbolcuların ikonik hareketlerini yapmıştı.

Survivor Türkiye 2021'de ödül oyununda futbol maçına çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı müthiş mücadelelere imza atarken sayıyı kazanan Poyraz'ın yaptığı sevinç gösterileri yarışmaya damga vuruyor. 

Survivor yarışmacısı Poyraz da her oyun kazandığında NBA oyuncusu Carmelo Anthony'nin üçlük attığında yaptığı imza hareketini yapıyor. Carmelo Anthony'nin oyununun ikonik bir parçası haline geldi.  Üç parmağını uzatıp, başının yan tarafına dokunarak yaptığı bu hareket "3 to the Dome" olarak biliniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle