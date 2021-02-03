Survivor Poyraz'ın sevinç hareketi “3 to the dome” nedir? NBA oyuncusu Carmelo Anthony’e gönderme yapıyor
Survivor 2021’in en dikkat çeken isimlerinden biri olan Poyraz, galibiyet sonrası yaptığı sevinç hareketleriyle gündemde. Bazı izleyicilerin anlam veremediği bu sevinç gösterisi, basketbol severlere tanıdık gelen bir hareket çünkü NBA oyuncusu Carmelo Anthony’e ait. Basketbol ile yakından ilgilenen Poyaz, daha önce de başka basketbolcuların ikonik hareketlerini yapmıştı.
Survivor Türkiye 2021'de ödül oyununda futbol maçına çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı müthiş mücadelelere imza atarken sayıyı kazanan Poyraz'ın yaptığı sevinç gösterileri yarışmaya damga vuruyor.
Survivor yarışmacısı Poyraz da her oyun kazandığında NBA oyuncusu Carmelo Anthony'nin üçlük attığında yaptığı imza hareketini yapıyor. Carmelo Anthony'nin oyununun ikonik bir parçası haline geldi. Üç parmağını uzatıp, başının yan tarafına dokunarak yaptığı bu hareket "3 to the Dome" olarak biliniyor.
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