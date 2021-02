Survivor Poyraz'ın sevinç hareketi “3 to the dome” nedir? NBA oyuncusu Carmelo Anthony’e gönderme yapıyor

Survivor Türkiye 2021'de ödül oyununda futbol maçına çıkan ünlüler ve gönüllüler takımı müthiş mücadelelere imza atarken sayıyı kazanan Poyraz'ın yaptığı sevinç gösterileri yarışmaya damga vuruyor.

Survivor yarışmacısı Poyraz da her oyun kazandığında NBA oyuncusu Carmelo Anthony'nin üçlük attığında yaptığı imza hareketini yapıyor. Carmelo Anthony'nin oyununun ikonik bir parçası haline geldi. Üç parmağını uzatıp, başının yan tarafına dokunarak yaptığı bu hareket "3 to the Dome" olarak biliniyor.