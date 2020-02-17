Survivor Perviz Abdullayev kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte kariyerinde başarılar!

Survivor Parviz, yarışmanın ilk dakikaları itibariyle araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı.

Parviz Abdullayev, 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi aldı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.

PARVİZ ABDULLAYEV'İN PROFESYONEL KARİYERİNDEN BAZI BİLGİLER

Parviz Abdullayev, Kung fu ile başlayarak on iki yaşında (1997) savaş sanatı eğitimi almaya başladı .

Profesyonel spor kariyerine 2007 yılında başlayan Parviz Abdullayev, 2007-08'de Wushu-sanshou dövüş sanatında Azerbaycan'ın şampiyonu oldu.

2007'de Çin'de gerçekleşen Dünya Kupası yarışmasında Wushu-sanshou'da ikinci oldu . O yıllarda aynı anda kickboks mücadelelerine katılmaya başladı.

2009 yılında WAKO ülkeleri tarafından Avusturya'nın Villach şehrinde düzenlenen 71 kg ağırlık sınıfında kickboks yarışmalarında 5 mücadele ve Dünya Şampiyonu unvanını kazandı .

2010 yılında Çin'in Pekin kentinde düzenlenen "World Accord Combat Games 2010" a katıldı ve şampiyon oldu.

Mayıs 2010'da Macaristan'da düzenlenen WAKO Kickboks yarışmasında Dünya Kupası oyunlarına katıldı ve ikinci oldu.

2010 yılında Perviz Abdullayev Rus rakibi Vladimir Shulyak WAKO Avrupa Şampiyonası düzenlenen ağlup Bakü , Azerbaycan . Dünya Şampiyonu oldu ve dünya kemerini kazandı.

2011 yılında Rusya profesyoneller arasında ve ikinci kez Dünya Şampiyonu oldu.

2013 yılında Azerbaycan kickboks turnuvası R1 World Belt lapsamında Vitaliy Soroka'yı yendi ve Rusya'nın Rostov kentinde dünya şampiyonu oldu. 2014 yılında IPCC kickboks yarışmalarında Fas'ta rakibi mağlup etti ve yine dünya Şampiyonu unvanını aldı, dünya kuşağını kazandı.

2014 yılında kickboks Rumen rakibini yenerek ulusal lider Haydar Aliyev'in Viyana'da 90. yıldönümüne adanmış bir turnuvada "Haydar Aliyev Kemeri" aldı .

2017 yılında Wushu-Sanda'da üçüncü sırada yer aldı.

2018 yılında Moskova'da ACB KB profesyonel kickboks turnuvasına katıldı . Çeçen rakibini Rusya'da yendi . Parviz Abdullayev dünya şampiyonu oldu ve ilk kez ACB dövüş kemeri verildi.

Parviz Abdullayev, Glory , Kunlun Fight ve ACB tarafından düzenlenen dövüşlere katıldı .

Parviz'in antrenörü 2 kez Dünya Şampiyonu Fizuli Musayev'dir ve Mehman Umudov'un kişisel antrenörüdür.