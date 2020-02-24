Survivor performans oyununda kazanan kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'nin bu akşam ekranlara gelen bölümünde neler yaşandığı, yarışmanın sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. İşte, Survivor'un 24 Şubat'ta yayınlanan son bölümünde olanlar...

PERFORMANS OYUNUNU KİM KAZANDI

Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor performans oyununda, kadınlar ve erkekler galip gelebilmek adına varlarını yoklarını ortaya koydu. Yoğun mücadele sonunda kadınlarda kazanan Meryem, erkeklerde ise Perviz oldu.

PERFORMANS SIRALAMASI BELLİ OLDU

Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımında en iyi ve en düşük performansı gösteren isimler açıklandı. İşte, haftanın performas sıralaması...