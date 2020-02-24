Survivor performans ligi nedir? Performans sıralaması neye göre belirlenecek?

Survivor performans ligi, yarışmalara uygulanacak bir puanlama sistemi. Survivor performans ligi puan tablosu haftalık olarak açıklanacak. Bu tablo yarışmacıların oynadıkları, kazandıkları her oyun için verilecek puanlara göre şekillenecek. Bu puanlama sonucunda Gönüllüler ve Ünlüler takımından birer kişi haftanın şampiyonluğu için yarışacak. Kadınlar ve erkeklerden birer kişi seçilecek. Performans sıralamasında üst sıralarda yer alan yarışmacılar, bir ödül için yarışacak. Survivor izleyicileri de bu puanlama için tahminlerde bulunacak. Survivor performans ligi uygulaması ile yarışmacıların yanı sıra izleyiciler de sürpriz ödüller kazanacak.



SURVİVOR PERFORMANS LİGİ NASIL UYGULANACAK?



* Oyuna çıkan her yarışmacıya +1 puan

* Bire bir oyunlarda kazanan yarışmacıya +2 puan, kaybedene -2 puan

* Grup oyunlarında kazanan yarışmacıya +1 puan, kaybedene -1 puan

* Oyun bayrak yarışına kalırsa kazanan yarışmacılara +1 puan, kaybedenlere -1 puan

* Avantaj oyunlarında kazanan yarışmacılara +1 puan, kaybedenlere -1 puan



HAFTALIK PERFORMANSLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Survivor performanslar liginde yarışacak isimlerin duyuruları Pazar günleri yapılacak.