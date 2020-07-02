Survivor Parviz kimdir, nereli? Perviz Abdullayev hakkında bilgiler

Perviz Abdullayev, 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Profesyonel olarak 55 dövüşe katılan Perviz Abdullayev, bu dövüşlerde 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgiyle ayrıldı.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

Parviz Abdullayev 2011'den beri "Cobra" kickboks kulübüne liderlik ediyor.

2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var. Genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i boksta eğitiyor.