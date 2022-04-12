Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Survivor Parviz kimdir, kaç yaşında, nereli? Parviz Abdullayev hakkında merak edilenler

#Survivor Parviz#Parviz Abdullayev#Survivor 2022
Survivor Parviz kimdir, kaç yaşında, nereli Parviz Abdullayev hakkında merak edilenler

Survivor Parviz merak edilen isiler arasında yer alıyor. Survivor 2022 kadrosunda yer alan Parviz Abdullayev bu hafta eleme potasında yer alıyor Peki, Survivor Parviz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hakkında merak edilenler

Haberin Devamı

Survivor Parviz’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan Parviz Abdullayev eleme adaylarından biri oldu. Azerbaycan'da dünyaya gelen Survivor Parviz evli ve 2 çocuk babasıdır.

SURVİVOR PARVİZ KİMDİR?

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Parviz Abdullayev 5 Ocak 1956 doğumludur. Azerbaycan'da dünyaya gelen Survivor Parviz profesyonel olarak 55 dövüşe katılmıştır. Abdullayev, 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi almıştır.

Yarışmacı, 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri seçilmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire vermiştir.

Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden ünlü isim, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Survivor Parviz#Parviz Abdullayev#Survivor 2022

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme