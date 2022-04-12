Survivor Parviz kimdir, kaç yaşında, nereli? Parviz Abdullayev hakkında merak edilenler

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Survivor Parviz’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ünlüler takımı yarışmacılarından biri olan Parviz Abdullayev eleme adaylarından biri oldu. Azerbaycan'da dünyaya gelen Survivor Parviz evli ve 2 çocuk babasıdır.

SURVİVOR PARVİZ KİMDİR?

Survivor 2022 kadrosunda yer alan Parviz Abdullayev 5 Ocak 1956 doğumludur. Azerbaycan'da dünyaya gelen Survivor Parviz profesyonel olarak 55 dövüşe katılmıştır. Abdullayev, 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi almıştır.

Yarışmacı, 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri seçilmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire vermiştir.

Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır.

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Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden ünlü isim, evli ve 2 çocuk babasıdır.