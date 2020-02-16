Survivor Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Parviz Abdullayev'in hayatı
Survivor 2020 yarışmacı arasında dikkat çeken Parviz Abdullayev ünlüler kadrosunda yer alıyor. Survivor parkurunda ter dökecek olan Parviz Abdullayev sporcu kimliği ve güçlü fiziği ile dikkat çekiyor. Survivor'un ilk bölümüyle beraber izleyenler Survivor Parviz Abdullayev'un biyografisini araştırmaya başladı. Peki, Survivor Parviz Abdullayev kimdir, kaç yaşında ve nereli? Survivor Parviz Abdullayev'in hayatı ve merak edilenleri....
Survivor 2020'nin 22 yarışmacısından biri de Parviz Abdullayev oldu. Boks tutknularının Kobra lakabıyla tanıdığı Parviz Abdullayev, tanıtım videosunda şunları söylemişti: 'Benim hayatım hep dövüştü, profesyonel kickboksta tam 6 defa dünya şampiyonu oldum. Parviz Cobra Abdullayev' Peki, Parviz Abdullayev kimdir, nereli, kaç yaşında?
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor ünlüler kadrosunu dikkat çeken bir video paylaşarak duyurdu. Bu isimlerden biri Parviz Abdullayev oldu. Tanıtım videosunda oldukça iddialı gözüken Parviz Abdullayev’in hayatı merak ediliyor. Peki, Parviz Abdullayev kimdir?
Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Kobra lakabıyla ün salan ve "Cobra" kickboks kulübüne liderlik eden Parviz Abdullayev, profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49’undan galibiyetle ayrılırken 6’sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var.
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