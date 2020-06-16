Survivor Panorama Melisa Emirbayer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Türkiye Yunanistan sezonunda yarışan Melisa Emirbayer, 2 Kasım 1995 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Yüzme Antrenörlüğü bölümünde eğitim gördü. 2002 senesinde ailesinin yönlendirmesi ardından yüzme sporuyla ilgilenmeye başlayan Melisa Emirbayer, Fatih Koleji Spor Kulübü’nde yüzmeye başladıktan sonra ilk önce Galatasaray Spor Kulübü’ne, 5 yıl sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.



Kurbağa stilindeki başarısıyla dikkat çeken Melisa Emirbayer’in birçok Türkiye şampiyonlukları oldu. 200 metre kurbağa branşında Türkiye rekoru kırıp milli takıma adım attı. 2009 senesinde başlayan milli takım serüveni ile birlikte birçok organizasyonda başarılar elde etti. Kariyerini 2018 yılında noktaladı ve Göztepe Spor Kulübü yüzme şubesinde antrenörlük yaptı.