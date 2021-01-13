Survivor Panorama başladı: Saat kaçta yayınlanıyor, sunucuları kimler?
Survivor 2021’nin ardından Survivor Panorama da ekranlara dönüş yaptı. Survivor’da yaşanan olayların yorumlandığı Survivor Panorama, Doya Doya Moda programının ardından izleyicilerle buluşuyor. Peki, Survivor Panorama saat kaçta yayınlanıyor, sunucuları kimler? İşte Survivor Panorama ile ilgili detaylar…
Survivor Panorama her gün aynı saatte ekranlara geliyor. Zaman zaman eski yarışmacıların da dahil olduğu ve yorumlar yaptığı Survivor Panorama saat 17:45'te canlı olarak ekrana geliyor. Hakan Hatipoğlu’nun sunuculuğun üstlendiği Survivor Panoramı’nın ilk bölümü 12 Ocak Salı günü ekrana geldi. Hakan Hatipoğlu'na bu sene geçen senenin sevilen yarışmacıları Evrim Keklik ve Mert Öcal katıldı.
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