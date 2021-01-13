Survivor Panorama başladı: Saat kaçta yayınlanıyor, sunucuları kimler?

Survivor Panorama her gün aynı saatte ekranlara geliyor. Zaman zaman eski yarışmacıların da dahil olduğu ve yorumlar yaptığı Survivor Panorama saat 17:45'te canlı olarak ekrana geliyor. Hakan Hatipoğlu’nun sunuculuğun üstlendiği Survivor Panoramı’nın ilk bölümü 12 Ocak Salı günü ekrana geldi. Hakan Hatipoğlu'na bu sene geçen senenin sevilen yarışmacıları Evrim Keklik ve Mert Öcal katıldı.