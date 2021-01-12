Survivor Öykü Çelik kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Survivor yarışmacısı Survivor Öykü Çelik'in biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler
Survivor Öykü Çelik'in hayatı yarışmanın izleyenleri tarafından merak konusu oldu. Survivor’ın ünlüler takımında yer alan isimlerden olan Öykü Çelik, oynadığı dizilerle de gündeme geldi. Çeşitli ekran projelerinde yer alan Öykü Çelik, en son Diriliş Ertuğrul dizisinde Sırma Hatun karakterini canlandırmıştı. Öykü Çelik Survivor'daki performansıyla da beğeni topladı. Peki, Survivor Öykü Çelik kimdir, hangi dizilerde oynadı? İşte Öykü Çelik'in biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler
Babası futbol antrenörü olan Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Trabzonludur.
Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir kaza ardından eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Vücudunda yanıklar oluşan Öykü Çelik, tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.
İlk oyunculuk deneyimini 'Selena' adlı diziyle yaşayan Öykü Çelik, bu dizide Eda karakterini canlandırdı.
Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi spor dallarıyla ilgilendi.
2014 yılında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile nikah masasına oturdu ancak çiftin evliliği bir yıl sürdü.
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