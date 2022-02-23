Survivor Ogeday neden yok, nerede? Survivor Ogeday Girişken sakatlandı mı? Açıklama geldi

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Survivor All Star yarışmacılarından olan Ogeday Girişken çarşamba günü Survivor iletişim ödülü oyununa katılamadı. Yarışmanın 23 Şubat tarihli son bölümünde Murat Ceylan, Ogeday'ın rahatsızlandığını duyurdu. Ceylan, Ogeday'ın tedavisinin sürdüğünü de sözlerine ekledi. Gönüllüler takımında yer alan Survivor Ogeday'ın sağlık durumu ile ilgili ilerleyen günlerde açıklama gelmesi bekleniyor.

SURVİVOR OGEDAY KİMDİR?

Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alan Ogeday 1992 doğumlu, Adanalı olan Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor’a katıldı ve şampiyon oldu. Marmara Üniversitesi’nde Beden Eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünü mezunudur. Fenerbahçe‘de kürek sporu dalında yer aldı.

Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası' nda yarışmayı 8. Sırada tamamladı. Sporcu kimliği ile sık sık adından söz ettiren Ogeday o yıllarda da ilgililer tarafından dikkat topladı ve beraberinde kürek sporu dalında Fenerbahçe‘de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer aldı.

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Dünya çapında gerçekleşen Litvanya' da gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. Sırada tamamladı. Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı. Daha sonra 2019 yılında Savaşçı dizisinde "Astsubay Çavuş Demir Döğer" karakterini canlandırdı. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde de rol aldı.