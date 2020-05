Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor 82. bölümde erzak ödülünü hangi takım aldı? Adalar birleşti!

Survivor Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020'nin yeni bölümünde beklenen an gerçekleşti ve her iki takımın kamp alanı birleşti. Beklenenin aksine Survivor yarışmacıları kamp alanında birbirlerine oldukça hoşgörülü davrandı. Öte yandan Survivor 82. bölümde oynana bireysel sembol ve ödül oyunu nefes kesen anlara neden oldu. Erkeklerde bireysel sembol oyununda Sercan Yıldırım, Yunus Emre Özden, Yasin, Barış, Berkan, Cemal Can ve Ardahan yer alırken kadınlarda ise Nisa, Elif, Aycan ve Evrim karşı karşıya geldi. İşte, Survivor bireysel sembol ve ödül oyununu kazananlar...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Şampiyonluk yarışına doğru heyecanın giderek arttığı Survivor 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar erzak ve orman evi ödülü için parkurda karşı karşıya geldi. Gönüllüler'den Nisa'nın, Ünlüler'den Elif'in çıktığı mücadelede Nisa ile Elif aynı anda atışlarını tamamladı. Berabere biten oyun sonunda kamera kayıtları incelendi.

Rekabet dolu oyunu bu hafta 8 4 gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ERKEKLERDE BİREYSEL SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da çarşamba akşamları oynanan bireysel sembol ödülünde nefes kesen anlar yaşandı. Bu hafta Yasin, Barış, Berkan, Cemal Can ve Ardahan ve Sercan Yıldırım, Yunus Emre Özden oyun için parkurda yerini aldı.

Erkekler mücadelesinde bu hafta bireysel sembolü alan isim Ardahan oldu.

KADINLARDA BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Erkekler bireysel sembol mücadelesi sonrasında kadınlarda bireysel sembol oyunu oynanadı. Aycan, Elif, Evrim ve Nisa'nin mücadele ettiği oyunda bu hafta kadınlarda sembol ödülünü kazanan isim Nisa oldu.

SURVİVOR'DA ADALAR BİRLEŞTİ

Survivor 2020'da aylardır beklenen ada birleşmesi 82. bölümde gerçekleşti. Büyük finale haftalar kala Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti. Heyecanla beklenen gecede gönüllüler takımı kendi kamp alanlarını bırakıp Ünlüler'in adasına taşındı.

Survivor Yunus Emre, kamp alanında odun parçalarından bazı sınırlar oluşturarak bu bölgelere herkesi sokmayacağını Sercan'a söyledi.

İki takım yarışmacıları arasında ise sıcak bir karşılaşma yaşandı.