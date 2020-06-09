Survivor ödül oyununu kim kazandı? (8 Haziran 2020) Survivor 102. bölüm fragmanında mavi takımda kavga!

Survivor 2020 8 Haziran Pazartesi akşamı 101. bölümü ile ekranlara geldi. Ödül oyununun oynandığı Survivor Ünlüler Gönüllüler'de Berkan'ın performansıyla kırmızı takım üstünlük sağladı. İletişim oyunu ve eleme gecesinin yaşanacağı Survivor yeni bölüm fragmanı ise tartışma görüntüleriyle merak uyandırdı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da her hafta pazartesi günleri oynanan ödül oyunu mücadelesi için kırmızı ve mavi takım parkurda yerini aldı. Santo Domingo'da alış veriş ve 5 yıldızlı bir otelde konaklama ödülü olan oyunda, yarışmacılar var gücüyle mücadele verdi.

Gerginliğin eksik olmadığı oyunda Sercan'a kaybettiği oyun sonrası sinirlenen Yasin "Diskalifiye olmama az kaldı" dedi. Tansiyonun yükselmesiyle Yasin'i takım arkadaşları yatıştırdı.

Berkan'ın gösterdiği mücadele sonrası Survivor ödül oyununu 10'a 2 kırmızı takım kazandı.

Kırmızı takım yarışmacıları üstü açık lüks spor arabalar ile Santo Domingo’ya giderek alışveriş yapma şansı elde etti.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Çeyrek final için geri sayımın başladığı Survivor'da dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayları belli oldu. İlk dokunulmazlık yarışında mavi takımdan Cemal Can eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlık oyunu sonrasında ise kırmızı takımdan Barış eleme adayı seçildi.

Survivor'dan elenecek isim salı akşamı belli olacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA MAVİ TAKIM KARIŞIYOR

Survivor'un yayınlanan son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. 9 Haziran Salı akşamı seyirci karşısına çıkacak olan Survivor'un yeni bölüm fragmanında Yasin'in önce Nisa ardından da Cemal Can ile sözlü tartışmaya girmesi dikkat çekti. İşte, Survivor 102. bölüm fragmanından görüntüler...