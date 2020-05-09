Survivor ödül oyununu kazanan belli oldu: 8 Mayıs Survivor 70. bölüm özeti ve avantajı kazanan takım

Şampiyonluk mücadelesinin arttığı Survivor 2020 70. bölümü ile 8 Mayıs Cuma akşamı ekranlara geldi. Survivor Ünlüler Gönüllüler'de ödül oyununda heyecan dolu anlar yaşandı. Oynanan oyunda Sercan kural hatası yapınca Cemal Can sayı alma şansı kazandı. Öte yandan oyun sırasında Survivor Sercan, gönüllüler takımından Survivor Ardahan'a "Şaklabanlık yapma" deyince gergin anlar yaşandı. İşte, Survivor 2020 70. bölüm ödül oyununu kazanan takım.

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Her hafta cuma akşamı ödül oyunu mücadelesinin yaşandığı Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler bir kez daha karşı karşıya geldi. 8 Mayıs 2020 tarihli Survivor 70. bölümde Gönüllüler 3-2 önde iken Elif ile Nisa'nın parkurdaki mücadelesi oyunun kaderini belirledi. Ünlüler takımından Elif, geriden geldiği oyunda dört atıştan üçünü kazanınca, ünlüler öne geçti.

Sercan Cemal Can eşleşmesinde ise Sercan kural hatası yaptı. Survivor Sercan'ın yaptığı hata Cemal Can sayısı kaptı. Heyecanlı geçen çekişme sonunda Survivor 70. bölüm ödül oyununu 10'a 8 gönüllüler takımı kazanmış oldu.

AVANTAJI KİM ALDI?

Survivor 2020'de ödül oyunu öncesi avantaj sağlamak için takımlar bayrak yarışında mücadele verdi. Oyun öncesinde oynanacak avantaj oyunu için iki takımdan ikişer kadın ve erkek yarışmacı seçildi. Son atışı bir türlü yapamayan Ünlüler takımını, Gönüllüler takımı art arda dört isabetli atışla yenmeyi başarı. Böylece Survivor’da avantaj oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu.

SERCAN VE ARDAHAN BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor 2020'nin 70. bölümünde oynanan ödül oyunu sırasında yaşanan gerginlik son bölüme damga vurdu. Ersin ile Ardahan eşleşmesinde oyun sırasında Sercan, gönüllüler takımından Survivor Ardahan'a "Şaklabanlık yapma" diyerek sataştı. Sercan'ın sözlerine oldukça sinirlenen Ardahan ise karşılık vererek "Sen kendine baksana" dedi.

İkili arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında, takım arkadaşlarının araya girip Sercan ile Ardahan’ı sakinleştirmesi ile adada tansiyon normale döndü.