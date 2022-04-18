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TV8 ekranlarÄ±nda yer alan Survivor All Star'da yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n performanslarÄ± kadar Ã¶zel hayatlarÄ± da dikkat Ã§ekiyor. YayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mler ile dikkat Ã§eken Survivor'da gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden Nisa BÃ¶lÃ¼kbaÅŸÄ± ve BarÄ±ÅŸ Murat YaÄŸcÄ± arasÄ±nda sular durulmuyor. Daha Ã¶nce de BarÄ±ÅŸ'Ä± ima ederek beraber olduklarÄ± dÃ¶nemde hayatÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼ yÄ±lÄ±nÄ± geÃ§irdiÄŸini sÃ¶yleyen Nisa, bu kez BarÄ±ÅŸ'Ä±n kendisine el kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. DokunulmazlÄ±k oyununda BarÄ±ÅŸ'Ä±n karÅŸÄ± takÄ±mdaki kadÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± teselli ettiÄŸi sÄ±rada gÃ¼len Nisa, "Ã‡Ä±ldÄ±racaÄŸÄ±m. Bak sinirleniyorum. KadÄ±nlarÄ± dÃ¶ven adam, kadÄ±nlarÄ± aÄŸlatan adam ÅŸu an kadÄ±nlar aÄŸlÄ±yor diye ÅŸov yapÄ±yor" dedi.

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"KADINLARI DÃ–VEN ADAM KIZLARI TESELLÄ° EDÄ°YOR"

Nisa'nÄ±n iddialarÄ±nÄ± ada konseyine taÅŸÄ±yan BarÄ±ÅŸ, "Nisa benimle ilgili yerli yersiz kadÄ±nlarÄ± dÃ¶ven adam takÄ±mdaki kÄ±zlarÄ± teselli ediyor ve ÅŸov yapÄ±yor ifadesi kullanmÄ±ÅŸ... Kendi takÄ±m arkadaÅŸlarÄ±mÄ± teselli etmem onun iÃ§in neden sorun oldu onu merak ediyorum. Benim ondan beklentim benimle ilgili hiÃ§bir ÅŸeyi gÃ¶rmesin. Beni kadÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ± gibi gÃ¶stermekten vazgeÃ§sin." diyerek Nisa'nÄ±n aÃ§Ä±klama yapmasÄ±nÄ± istedi.

Eski sevgilisinin sorusu karÅŸÄ±sÄ±nda Nisa, "SÃ¶yleyecek fazla bir ÅŸey yok. Bilen biliyor. Kendisi de biliyor. O an orada iÃ§imden gÃ¼lmek geldi Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã¶yle hissettim. Ne yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bir biz bir Allah bilir. O yÃ¼zden ÅŸuan aÃ§Ä±klamak istemiyorum. O an iÃ§imden sÃ¶ylemem gerektiyse sebebi vardÄ±r da sÃ¶ylÃ¼yorumdur. Yoksa ben de gÃ¶rmezden geliyorum. Merak etmesin." ifadelerini kullandÄ±.

NÄ°SA'DAN ÅžOK SÃ–ZLER: BANA EL KALDIRDI, ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° DÃ–VDÃœ

Nisa'nÄ±n sÃ¶zlerinden sonra "Resmen karalÄ±yor. Ã–yle bir algÄ± yapÄ±yor ki Nisa onu dÃ¶vmÃ¼ÅŸÃ¼m gibi. Nisa zaten 24 saatin 16 saati aÄŸlÄ±yordu geri kalanlarÄ±nda da uyuyordu. Åžov yapmak istesem baÅŸka bir ÅŸey yapardÄ±m." diyerek kendisini savunan BarÄ±ÅŸ, Nisa'nÄ±n kendisinden Ã¶zÃ¼r dilemesi gerektiÄŸini ifade etti.

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Ä°ki yarÄ±ÅŸmacÄ± arasÄ±nda eski defterler yeniden aÃ§Ä±lÄ±rken, araya giren Acun IlÄ±calÄ± ise Nisa'ya BarÄ±ÅŸ'Ä±n kendisini dÃ¶vÃ¼p dÃ¶vmediÄŸini sordu. Bu soru karÅŸÄ±sÄ±nda net cevap veren Nisa, 'El kaldÄ±rmÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± oldu. KapÄ±yÄ± kapatÄ±p gitmiÅŸliÄŸi oldu." sÃ¶zleri ile ÅŸoke etti. Ã–te yandan Nisa'nÄ±n Evrim'e "Eski kÄ±z arkadaÅŸÄ±nÄ± sokak ortasÄ±nda dÃ¶vdÃ¼" dediÄŸi de ekranlara yansÄ±dÄ±.

Bu sÃ¶zler karÅŸÄ±sÄ±nda BarÄ±ÅŸ ise "KadÄ±nlarÄ± dÃ¶vdÃ¼ deyip, el kaldÄ±rdÄ± oluyor." ifadelerini kullandÄ±.Â

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