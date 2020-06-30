Survivor Nisa-Sercan ses kaydı ile çalkalanıyor! Acun'dan Nisa vurgusu!
Survivor Sercan ve Nisa arasında haftalardır devam eden gerilimde son nokta Acun Ilıcalı tarafından koyuldu. Nisa ve Sercan arasındaki ses kaydını yayınlayan Acun Ilıcalı, 29 Haziran akşamı yapılan açıklamada farklı bir olayın olduğunu ifade etti. Ses kaydı içerisinde yer alan Gizem ayrıntısına dikkat çeken Ilıcalı, Survivor Nisa-Sercan arasındaki köprünün Gizem tarafından atıldığını, bu nedenle taşınan bilgilerin her iki taraf için de yanıltıcı olabileceğini açıkladı. İşte, Survivor Nisa-Sercan ses kaydı ve Acun Ilıcalı'dan önemli açıklama
Survivor Nisa Sercan ses kaydı ile dün akşamın gündeminde yer alan isimler oldu. Acun Ilıcalı'nın Nisa'ya hak verdiği konuşmada, ikili arasındaki mesajları alıp veren Gizem'in, konuyu saptırdığını ima etti. İşte, Nisa-Sercan ses kaydı olarak açıklanan ancak Nisa ve Gizem arasındaki diyaloğa yer verilen o kayıt;
Nisa: Gel buraya,gel
Gizem: Dur, geliyorum, dur.
Nisa: Bak, böyle başlıyor.
Gizem: Aç. Tut onu.
Nisa: Bak, şimdi dinle.
Gizem: Al bunu çabuk. Anlatsana. Çok mutluyum şu an. Bu seni artık 850 bin ay idare eder.
Nisa: Hayır ya ne alaka?
Gizem: Etsin. Manyak mısın? Döveceğim seni artık ya. Yeter ya.
Nisa: Niye ya?
Gizem: Çok tatlı çünkü
Nisa: Ama ben istemiyorum
Gizem: Tamam, bakarsın işte.
Nisa: Erkek arkadaşım var. Onunla evlenmek istiyorum. Bununla değil.
Gizem: Tamam canım, evlenmeyiver. Nisa dur ya
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