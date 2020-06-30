Survivor Nisa-Sercan ses kaydı ile çalkalanıyor! Acun'dan Nisa vurgusu!

Survivor Nisa Sercan ses kaydı ile dün akşamın gündeminde yer alan isimler oldu. Acun Ilıcalı'nın Nisa'ya hak verdiği konuşmada, ikili arasındaki mesajları alıp veren Gizem'in, konuyu saptırdığını ima etti. İşte, Nisa-Sercan ses kaydı olarak açıklanan ancak Nisa ve Gizem arasındaki diyaloğa yer verilen o kayıt;

Nisa: Gel buraya,gel

Gizem: Dur, geliyorum, dur.

Nisa: Bak, böyle başlıyor.

Gizem: Aç. Tut onu.

Nisa: Bak, şimdi dinle.

Gizem: Al bunu çabuk. Anlatsana. Çok mutluyum şu an. Bu seni artık 850 bin ay idare eder.

Nisa: Hayır ya ne alaka?

Gizem: Etsin. Manyak mısın? Döveceğim seni artık ya. Yeter ya.

Nisa: Niye ya?

Gizem: Çok tatlı çünkü

Nisa: Ama ben istemiyorum

Gizem: Tamam, bakarsın işte.

Nisa: Erkek arkadaşım var. Onunla evlenmek istiyorum. Bununla değil.

Gizem: Tamam canım, evlenmeyiver. Nisa dur ya