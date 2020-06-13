Survivor Nisa kimdir kaç yaşında? Survivor parkurundan düşen Nisa Bölükbaşı diskalifiye mi olacak?

Survivor 2020'de şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Gönüllüler takımında yer alan daha sonra kırmızı takıma seçilen Survivor Nisa, parkurda düşerek sakatlandı. Survivor Nisa'nın sağlık durumu ve hayatına ilişkin bilgiler son bölüm fragmanıyla gündeme geldi. Çek Cumhuriyeti'nde doğan Survivor Nisa 2 Temmuz 1998 tarihinde dünyaya geldi.

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Survivor Nisa olarak tanınan Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

Henüz 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımlarından birinde yüzmeye başladı, aynı sene de profesyonel olarak kayak yapmaya başladı. Yine küçük yaşlarda tenisle ilgilinen Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzme hocasılığı yapmaya başladı ardından voleybol oynamaya başladı. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık bölümünü kazanan Nisa Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

SURVİVOR NİSA DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Survivor'un 13 Haziran 2020 tarihli yeni bölümde ekrana gelecek 1. dokunulmazlık oyununda Nisa'nın parkurdan yere düşmesi ekran başındaki ve adadakileri korkuttu. Fragmanda Nisa'nın düşmesine doktorların müdahalede bulunduğu görüldü.

Nisa'nın sağlık durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği Survivor'un cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde belli olacak.