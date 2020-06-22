Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? Nisa Bölükbaşı’nın hayatına dair bilgiler

Survivor Nisa olarak tanınan Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.

Henüz 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımlarından birinde yüzmeye başladı, aynı sene de profesyonel olarak kayak yapmaya başladı. Yine küçük yaşlarda tenisle ilgilinen Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzme hocasılığı yapmaya başladı ardından voleybol oynamaya başladı. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.

2018'de mimarlık bölümünü kazanan Nisa Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020 konseyinde hayatına ilişkin detayları paylaşmıştı. Kendisini anlatan Nisa şunları söyledi:

“Prag’ta doğdum. İki değişik kültürün ortasında doğdum. Babam Türkiye’den. Türk ailemi fazla tanımıyordum. En büyük kırılma noktam 8 yaşındayken oldu. O zaman babam beni ilk defa Türkiye’ye götürmüştü. Şu an Prag’ta yaşıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Erasmus’a gitmek istiyorum. Hayatım boyunca kaç tane spor değiştirdiğimi hatırlamıyorum. Lisedeyken voleybola başladım, takım için her şeyi yaparım. Birkaç kere parmakları kırdım, voleybolda ama hiçbir zaman bırakmadım takımı. Son zamanlarda adrenaline bayılıyorum.”