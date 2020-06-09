Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? Nisa Bölükbaşı'nın bilinmeyenleri

Survivor Nisa olarak tanınan Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dünyaya geldi. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.



Henüz 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımlarından birinde yüzmeye başladı, aynı sene de profesyonel olarak kayak yapmaya başladı. Yine küçük yaşlarda tenisle ilgilinen Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzme hocasılığı yapmaya başladı ardından voleybol oynamaya başladı. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.



2018'de mimarlık bölümünü kazanan Nisa Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor.

ACUN ILICALI'DAN NİSA AÇIKLAMASI

Bir süredir Dominik'te bulunan Acun ılıcalı Türkiye'ye döndü ve Nisa ilgili şu açıklamayı yaptı: Nisa kısmı şu: Genç bir kardeşimiz 1, İkincisi Türkiye'de büyümemiş. Onun verdiği bir kültür farkı var. Herkes aynı olmak zorunda değil ama dünyanın en zor yarışmacı. Devam etmek çok zor. Herkes kaldıramaz. O yüzden bununla ilgili inanılmaz zorluklar yaşadı. Orada ben 2-3 stratejiyi birlikte uyguladım. Bazen yeri geldiği yerde 'gidersen git' dedim. Çünkü bazen o kartı atmak zorundasın.Yarışmacıya seni birinci gün iyi hoş edelim, ikinci gün iyi hoş edelim dersek üşüncü gün buna alışıyor... Öyle bir şansımız da yok. Bir yerden sonra Nisa'ya 'iyi git' dedik. İyi bir dönüş aldık mesela... Bunlar bizim hep tecrübelerimiz... Zor bir yarışmacı mı, evet... Bizi zorladı mı, evet... Ama kötü niyet yok. Kötü niyetin olmadığı yerde bende sonsuz tölerans var.Biz bir ara Nisa'ız bir Survivor düşünüyorduk. Biz yapılan her şeyi yaptık. Hasta hayata döndü ama dönmeye de bilirdi. Biz acil durum toplantısını yaptık. 'Ben son konuşmamı yaptım' dedim. Nisa'yı bizim elememiz gibi bir şey hiç olmadı."