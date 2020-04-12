Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı hakkında bilgiler

Survivor 2020'nin Gönüllüler yarışmacılarından biri olanNisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Çekya'nın başkenti Prag'ta dünyaya geldi. Önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. Küçük yaşlarda sporla ilgili olan Nisa Bölükbaşı, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktıktan sonra bir takım oyunu olan voleybola yöneldi. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

Survivor 2020'nin genç isimlerinden biri olan Nisa Bölükbaşı, tanıtım fragmanında "Survivor karakter oluşturmaz, ortaya çıkarır." cümlesiyle iddiasını ortaya koymuştu.