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Haber Giriş: 29.06.2020 - 16:54,Son Güncelleme:

Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? İşte Nisa Bölükbaşı ile ilgili bilgiler

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Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? İşte Nisa Bölükbaşı ile ilgili bilgiler
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Survivor Nisa başarılı performansı ve sempatik tavırları ile beğenilen yarışmacılar arasında yer alıyor. TV 8’de ekrana gelen yarışmanın yeni bölümün fragmanına Sercan Yıldırım ve Nisa Bölükbaşı arasında yaşananlar damga vurdu. İzleyiciler fragmanın ardından Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında sorularını da araştırmaya başladılar. İşte 2 Temmuz 1998 tarihinde dünyaya gelen Nisa ile ilgili bilgiler…

Nisa Bölükbaşı Survivor 2020 yarışmacıları arasında bulunuyor. Cemal Can ile olan dostluğu da çok beğenilen Nisa Bölükbaşı performansı ile beğenilen isimler arasında bulunuyor. İşte 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya gelen Nisa’nın hayatı…

SURVİVOR NİSA KİMDİR?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı.  6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.

8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.

Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında İşte Nisa Bölükbaşı ile ilgili bilgiler

15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.

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