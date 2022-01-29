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Survivor Nisa eski sevgilisi Barış'ı ima ederek gözyaşlarına boğuldu: Telefonlarımı karıştırıyordu

#Survivor#Nisa Bölükbaşı#Barış Murat Yağcılar
Survivor Nisa eski sevgilisi Barışı ima ederek gözyaşlarına boğuldu: Telefonlarımı karıştırıyordu

Survivor yarışmasının son bölümüne gönüllüler takımında yer alan Nisa'nın şok iddiaları damga vurdu. 2020 sezonunda Survivor'da beraber yarıştığı Barış Murat Yağcılar ile programdan sonra bir dönem birlikte olan Survivor'ın iddialı yarışmacısı Nisa Bölükbaşı, eski sevgilisini ima edip "Telefonlarımı falan da karıştırıyordu. Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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TV8 ekranlarında yer alan Survivor All Star'da yarışmacıların performansları kadar özel hayatları da dikkat çekiyor. Survivor All Star'da gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik'in kendisi ile Ogeday'ın ilişkisi hakkında yaptığı yorum üzerine açıklama yaptı. Yarışmada verdiği röportajda Barış'ı ima eden Nisa hayatının en kötü 1 senesini geçirdiğini söyleyip, annesi ile olan Çekçe konuşmalarını bile eski sevgilisinin tercüme edip okuduğunu iddia etti.

Eski sevgilisini kasteden Nisa, "Benim yaşadığımı kimse bilemez, bana kimse de laf edemez.. Hayatımın Hayatımın en kötü bir senesini geçirdim onun yüzünden. Çünkü telefonlarımı falan da karıştırıyordu. Şifremi değiştirip yine karıştırıyordu. Annemle olan konuşmalar Çekce, onları bile tercüme edip bakıyordu. " diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Survivor Nisa eski sevgilisi Barışı ima ederek gözyaşlarına boğuldu: Telefonlarımı karıştırıyordu

EVRİM KEKLİK OGEDAY'LA OLAN İLİŞKİSİNİ İFŞA ETMİŞTİ

Survivor'ın geçen hafta yayınlanan bölümünde ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı oyunu kazanınca sevinç gösterisinde bulunmuştu. Gönüllüler takımında yer alan Evrim Keklik ise Yağcı'yı eleştirdi. 'Ne çirkin' tepkisini gösteren Evrim, 'Bunun hayranlarına, sevenlerine, sevgililerine anlam veremiyorum' şeklinde konuşmuştu.

Evrim Keklik'in Barış Murat Yağcı için "Bunun sevgililerine anlam veremiyorum" demesine Nisa sessiz kalmamıştı. Survivor Nisa, takım arkadaşına "Bana da laf atmasaydın olmazdı" şeklinde cevap vermişti. Ardından Evrim de "Ogeday varken öyle bir şey yapmam" cümlesini kurmuştu.

Survivor Nisa eski sevgilisi Barışı ima ederek gözyaşlarına boğuldu: Telefonlarımı karıştırıyordu

AŞK BİTTİ

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Survivor sonrası aşk yaşamış hatta Yağcı, Taksim Meydanı'nda Nisa'ya evlilik teklifinde bulunmuştu. İkili bir süre sonra da ayrılık kararı almıştı. Kısa süre önce Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açan Nisa, Survivor'da eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ile zaman zaman tartışmaya yaşıyor.

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Survivor Nisa eski sevgilisi Barışı ima ederek gözyaşlarına boğuldu: Telefonlarımı karıştırıyordu

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Survivor Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı-Ogeday Girişken aşkını ifşa etti

 

 

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#Survivor#Nisa Bölükbaşı#Barış Murat Yağcılar

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