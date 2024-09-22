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Survivor Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi

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#Nisa Bölükbaşı#Yiğit İnandı#Survivor
Survivor Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2024 13:46

Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlendi.

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Adını katıldığı Survivor yarışmasıyla duyuran Nisa Bölükbaşı, geçen haziran ayında nişanlandığı fenomen Yiğit İnandı ile nikah masasına oturdu. Çift, sade bir törenle dünyaevine girdi.

"NİKÂH YAPIP GELİYORUZ"

Nisa Bölükbaşı, nişanlısının nikâh öncesi verdiği pozu Instagram hesabından "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla yayınladı.

Survivor Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi

İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, ikinci kez katıldığı Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu.

 


 

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#Nisa Bölükbaşı#Yiğit İnandı#Survivor

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