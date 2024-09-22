Survivor Nisa Bölükbaşı ve Yiğit İnandı evlendi

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Adını katıldığı Survivor yarışmasıyla duyuran Nisa Bölükbaşı, geçen haziran ayında nişanlandığı fenomen Yiğit İnandı ile nikah masasına oturdu. Çift, sade bir törenle dünyaevine girdi.

"NİKÂH YAPIP GELİYORUZ"

Nisa Bölükbaşı, nişanlısının nikâh öncesi verdiği pozu Instagram hesabından "Biz bir nikâh yapıp geliyoruz" notuyla yayınladı.

İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, ikinci kez katıldığı Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu.



