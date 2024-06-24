Survivor Nisa Bölükbaşı nişanlandı

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Survivor All Star 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Yiğit İnandı ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

İlk kez 2020 yılında Survivor'a katılan ve gönüllüler takımında yarışan Nisa Bölükbaşı, ikinci kez katıldığı Survivor All Star 2022'de şampiyon olmuştu.

Bir süredir Yiğit İnandı ile aşk yaşan eski Survivor şampiyonu, evlilik yolunda ilk adımı attı.

Aile arasında bir nişan yapan çiftin paylaşımları büyük ilgi gördü.

Nişan töreninde beyaz bir elbise giymeyi tercih eden Nisa Bölükbaşı'nın sadeliği dikkatlerden kaçmadı.