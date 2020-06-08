Survivor Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? Survivor Nisa kimdir?
Survivor Nisa Bölükbaşı merak edilen isimler arasında yer alıyor. Cemal Can Canseven’in takım kaptanı olduğu mavi takımın yarışmacıları arasında yer alan başarılı isim son günlerde takımı ile sıkıntılar yaşıyor. Peki Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli? İşte profesyonel spor geçmişi olan, 2 Temmuz 1998 yılında dünyaya gelen Survivor Nisa ile ilgili merak edilenler…
Survivor Nisa kimdir, nereli soruları merak ediliyor. Nisa Bölükbaşı başarılı performansı ve sempatik tavırları ile izleyiciler tarafından beğeniliyor. Yarışmacı son bölümde takımı ile ilgili yaptığı konuşmalarla da dikkatleri çekti. Mavi takımda yer alan Nisa’nın profesyonel voleybol, yüzme geçmişi de bulunuyor.
SURVİVOR NİSA KİMDİR?
Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da dünyaya geldi. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başladı. 6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takımda yer aldı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı.
15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.
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