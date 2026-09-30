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Survivor Nefise'nin hastalığının nedeni belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Nefise Karatay#Survivor#Sağlık Sorunları
Survivor Nefisenin hastalığının nedeni belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2026 17:24

Survivor yarışmasıyla tanınan Nefise Karatay, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gördü. Günlerdir kendisini iyi hissetmediğini belirten Karatay, yaşadığı zorlu sürecin ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Karatay, birkaç gündür ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyledi. Şiddetli karın ağrısı, kusma ve yüksek ateş şikâyetleri yaşayan genç yarışmacı, bir süre yemek yiyemediğini ve hatta su dahi içemediğini ifade etti.

“Ateşim 40’ı buldu”

Yaşadığı süreci anlatan Nefise Karatay, “4 gündür zor bir süreç yaşadım. Yeni yeni kendime geliyorum. Cuma günü şiddetli bir karın ağrısı, kusma oldu. Yerimde duramıyordum. Yemek yiyemiyordum, su bile içemiyordum. Ateşim 40’ı bulmuştu” dedi.

Survivor Nefisenin hastalığının nedeni belli oldu

Kan değerlerinin de yüksek çıktığını belirten Karatay, serum tedavisine rağmen şikâyetlerinin devam ettiğini ve bu nedenle hastaneye yatırıldığını söyledi.

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Tedavisinin ardından toparlanmaya başladığını belirten Karatay, yaşadığı sağlık sorununun nedenini ise “Zehirlenme yaşadım” sözleriyle açıkladı. 

 

Survivor Nefisenin hastalığının nedeni belli oldu

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#Nefise Karatay#Survivor#Sağlık Sorunları

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