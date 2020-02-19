Survivor neden yok ve Survivor hangi günler yayınlanıyor?

Survivor 2020 bugün neden yok ve hangi günler yayınlanıyor sorusu, pazar akşamı itibariyle yayında olan programı izleyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Survivor hangi günler yayınlanıyor? İşte, Survivor neden yok ve hangi günler yayınlanıyor sorusunun cevabı hakkında detaylı bilgiler

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor 2020, bu yıl pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar günleri ekranlarda olacak. Survivor programı ilerleyen günlerde değişkenlik gösterebilecek.

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Survivor'un 3. bölümünde eleme potasında yer alan Fatma dışında 2 isim daha SMS oylamasına girdi. En çok oy alan isim Ceyhun oldu, diğer isim ise Cemal Can oldu.

En çok oyu alan Ceyhun eleme adayı olarak Makbule'nin ismini verdi. En fazla ikinci oyu alan Cemal Can ise Evrim'in ismini söyledi.

Eleme Fatma, Makbule ve Evrim arasında yaşandı. En az oyu alarak Survivor'a veda eden isim Makbule oldu. Makbule Karabudak, böylece Survivor tarihinde en hız elenen isim oldu.

Adaya veda eden Makbule, " Benim için kısa ama güzel bir deneyim oldu. İlk gitmek belki kötü oldu ama elimden de bir şey gelmiyor. Herkesin hakkında hayırlısı olsun" dedi.