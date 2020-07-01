Survivor neden yok? TV8 yayın akışında dikkat çeken detay

Survivor yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. TV8 yayın akışında Survivor’ın her zamanki yayın saatinde yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışı içerisinde yarışmayı göremeyen izleyiciler ‘Survivor neden yok, Survivor yeni bölüm?’ ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. İşte nedeni ve yeni bölüm tarihi…



Survivor bu akşam TV8 yayın akışında yer almıyor. Yarışmanın yeni bölümü yerine bir süredir ekran macerasına ara veren Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali bölümü yayınlanacak.

TV8 YAYIN AKIŞI



Survivor Ekstra

Saat: 00:15 - 01:30 (75 dakika)

Tür: Sohbet

Özet: Ünlüler ve Gönüllüler adasından çok özel görüntüler ve değerlendirmeler...

Doya Doya Moda

Saat: 01:30 - 03:30 (120 dakika)

Tür: Moda Programı

Özet: Kilolu olabilirim ama modayı da en iyi ben bilirim!

Doğduğun Ev Kaderindir

Saat: 03:30 - 06:00 (150 dakika)

Tür: Dram

Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.

Oynat Bakalım

Saat: 06:00 - 07:00 (60 dakika)

Tür: Eğlence Programı

Özet: Birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar...

Seda Sayan İle Yemekteyiz

Saat: 07:00 - 10:00 (180 dakika)

Tür: Yarışma

Özet: Yemek nasıl yapılır? Misafir nasıl ağırlanır? Hepsi Seda Sayan ile Yemekteyiz'de.

Doğduğun Ev Kaderindir

Saat: 10:00 - 12:30 (150 dakika)

Tür: Dram

Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.

Doya Doya Moda

Saat: 12:30 - 16:30 (240 dakika)

Tür: Moda Programı

Özet: Kilolu olabilirim ama modayı da en iyi ben bilirim!

Survivor Panorama 2020

Saat: 16:30 - 20:00 (210 dakika)

Tür: Sohbet

Özet: Survivor 2020'ye ilişkin çarpıcı ve çok özel görüntüler...

Doğduğun Ev Kaderindir

Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)

Tür: Dram

Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.