Survivor neden yok? TV8 yayın akışında dikkat çeken detay
TV8’in 1 Temmuz tarihli yayın akışında Survivor’ın eksikliği dikkat çekti. Şubat ayından bu yana ekranlarda olan yarışmanın takipçiler, yayın akışından Survivor yeni bölümünün neden olmadığını merak ediyor. Peki, Survivor bugün neden yok? İşte 1 Temmuz tarihli TV8 yayın akışı…
Survivor yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. TV8 yayın akışında Survivor’ın her zamanki yayın saatinde yer almaması soru işaretlerine neden oldu. Yayın akışı içerisinde yarışmayı göremeyen izleyiciler ‘Survivor neden yok, Survivor yeni bölüm?’ ne zaman sorularına yanıt aramaya başladı. İşte nedeni ve yeni bölüm tarihi…
Survivor bu akşam TV8 yayın akışında yer almıyor. Yarışmanın yeni bölümü yerine bir süredir ekran macerasına ara veren Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin sezon finali bölümü yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
Survivor Ekstra
Saat: 00:15 - 01:30 (75 dakika)
Tür: Sohbet
Özet: Ünlüler ve Gönüllüler adasından çok özel görüntüler ve değerlendirmeler...
Doya Doya Moda
Saat: 01:30 - 03:30 (120 dakika)
Tür: Moda Programı
Özet: Kilolu olabilirim ama modayı da en iyi ben bilirim!
Doğduğun Ev Kaderindir
Saat: 03:30 - 06:00 (150 dakika)
Tür: Dram
Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.
Oynat Bakalım
Saat: 06:00 - 07:00 (60 dakika)
Tür: Eğlence Programı
Özet: Birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar...
Seda Sayan İle Yemekteyiz
Saat: 07:00 - 10:00 (180 dakika)
Tür: Yarışma
Özet: Yemek nasıl yapılır? Misafir nasıl ağırlanır? Hepsi Seda Sayan ile Yemekteyiz'de.
Doğduğun Ev Kaderindir
Saat: 10:00 - 12:30 (150 dakika)
Tür: Dram
Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.
Doya Doya Moda
Saat: 12:30 - 16:30 (240 dakika)
Tür: Moda Programı
Özet: Kilolu olabilirim ama modayı da en iyi ben bilirim!
Survivor Panorama 2020
Saat: 16:30 - 20:00 (210 dakika)
Tür: Sohbet
Özet: Survivor 2020'ye ilişkin çarpıcı ve çok özel görüntüler...
Doğduğun Ev Kaderindir
Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)
Tür: Dram
Özet: Tesadüfler sonucu yolları kesişen Zeynep ve Mehdi, geçmişin karanlık sayfaları arasında kendi geleceklerini arıyor.
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