Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihini Acun Ilıcalı açıkladı

Artık bireysel mücadelelerin ön plana çıktığı Survivor'da büyük final için geri sayım devam ediyor. Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin finali nerede ve ne zaman yapılacak? sorularına açıklık getirdi.

Aylardır süren Survivor mücadelesinin sona ereceği tarihi Acun Ilıcalı katıldığı programda dile getirdi. Finale sayılı günler kaldığını belirten ve son 7 günde büyük sürprizlerin olacağının altını çizen Ilıcalı’nın yaptığı açıklamaya göre Survivor 2020 finali 13-14 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.



Survivor finalinin İstanbul'da olacağını söyleyen Ilıcalı, “Final İstanbul’da olacak ancak yeri henüz tam belli değil. Görüşmelerimiz devam ediyor, bir yer bakıyoruz. Eğer olursa çok enteresan bir yerde yapılacak Survivor finali. Finale ise sadece eski yarışmacılar ile Survivor 2020 yarışmacılarının aileleri katılacak. Ailelere 4 kişilik kontenjan versek herhalde yine 100 kişi olacak” dedi.