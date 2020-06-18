Survivor ne zaman bitecek? Survivor final tarihi için geri sayım devam ediyor

Survivor 2020'de yarışmacı sayısının 8'e düşmesi ile çeyrek final heyecanı başladı. Yeni dönemin başlamasıyla birlikte Survivor’ın büyük final tarihi bir kez daha gündeme geldi.



SURVİVOR’DA YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?



Türkiye'den Dominik'e bağlanan Acun Ilıcalı, elenen isimden önce Survivor'daki yeni dönemi anlattı. Yarışmacı sayısının azaldığı Survivor’da her yarışmacı bireysel mücadele edecek. çarşamba ve perşembe günü gerçekleşecek konseylerde toplu SMS oylaması yapılacak, bu oylama finale kadar geçerli olacak. Üç dokunulmazlık oyunu ile üç eleme adayı belirlenecek ve Survivor'a veda edecek isim yine salı günü belli olacak.

SURVİVOR NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?



Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında Survivor finaliyle ilgili de açıklamada bulunmuştu. Ilıcalı, “Survivor finaliyle ilgili net bir kararımız yok. Ancak finali Türkiye'de yapacağımızı umuyorum. Hayal ettiğimiz bir final olmayabilir ama şartlara göre en iyisini yapmak istiyoruz. Temmuz ayının biraz daha ilerisinde olacak.” İfadelerini kullanmıştı.