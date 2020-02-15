Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2020 ne zaman?
Acun Ilıcalı'nın yapımcılığı ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2020 için geri sayım başladı. Bu yıl ünlüler ve gönüllüler takımları arasında gerçekleşecek olan çekişmeyi ekrana taşıyacak olan Survivor 2020 için artık çok kısa bir süre kaldı. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2020 ne zaman?
'Survivor 2020 ne zaman başlayacak?' sorusu, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer almaya devam ediyor. Yarışmanın bu yılki tarihini merak eden izleyiciler, 'Survivor 2020 ne zaman yayınlanacak?' sorusuna cevap arıyor. İşte, konuya dair merak edilen ayrıntılar...
TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor ünlüler gönüllüler 16 Şubat Pazar günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Survivor 2020'ye kısa süre kala Acun Ilıcalı Survivor kadrosunda yer alacak olan isimleri duyurdu.
SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?
ÜNLÜLER TAKIMI
Survivor ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Survivor gönüllüler takımında ise YasinObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.
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