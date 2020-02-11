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Haber Giriş: 11.02.2020 - 20:18,Son Güncelleme:/

Survivor ne zaman başlayacak? İşte Survivor yeni sezon tarihi ve yarışmacıları

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Survivor ne zaman başlayacak? İşte Survivor yeni sezon tarihi ve yarışmacıları

Ünlüler gönüllüler formatı ile yeni sezonu başlayacak olan Suvivor 2020'nin yarışmacıları ve yayın tarihi kesinleşti. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor'un yeni sezonunda, Ersin Korkut, Uğur Pektaş, Mert Öcal, gibi ünlü isimlerin yanısıra, milli sporcular kadroda yer aldı. Sevilen yarışmanın tanıtım fragmanlarının ekranlara gelmesiyle yeni sezon tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? İşte, Survivor yeni sezon tarihi ve yarışmacıları hakkında ayrıntılar.

Her yıl olduğu gibi bu sene de Survivor'da zorlu anlar yaşanacak. Ünlüler ve gönüllüler kadrolarındaki isimlerin kesinleşmesiyle beraber Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtına yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, Survivor hangi tarihte başlıyor? Survivor 2020 hakkında merak edilenler...

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor ünlüler gönüllüler 16 Şubat Pazar günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Survivor 2020'ye kısa süre kala Acun Ilıcalı Survivor kadrosunda yer alacak olan isimleri duyurdu.

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı, Mert Öcal, Şaziye İvegin Üner, Uğur Pektaş, Sercan Yıldırım, Derya Can Göçen, Parviz Abdullayev, Aycan Yanaç, Elif Yıldırım Gören, Tuğba Melis Türk, Ersin Korkut

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor gönüllüler takımında ise YasinObuz, Cemal Can Canseven, Ceyhun Uzun, Evrim Keklik, Fatma Günaydın, Makbule Günaydın, Meryem Kasap, Nisa Bölükbaşı, Sadık Ardahan Uzkanbaş, Tayfun Erdoğan, Burak Yurdugör yarışacak.

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