MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSurvivor Meryem kimdir, kaç yaşında? Meryem Kasap Survivor 2021 kadrosunda
GeriTelevizyon Survivor Meryem kimdir, kaç yaşında? Meryem Kasap Survivor 2021 kadrosunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 09.01.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

Survivor Meryem kimdir, kaç yaşında? Meryem Kasap Survivor 2021 kadrosunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Survivor Meryem kimdir, kaç yaşında? Meryem Kasap Survivor 2021 kadrosunda
Abone Olgoogle-news

Meryem Kasap Survivor’ın yeni sezon kadrosunda bulunuyor. Ünlüler takımı yarışmacılarından olan Meryem Kasap geçen sezon Gönüllüler kadrosundaydı. İzleyiciler Survivor Meryem’in kaç yaşında ve nereli olduğunu öğrenmek istiyorlar. İşte 1 Mayıs 1992 doğumlu yarışmacı hakkında bilgiler

Survivor 2021 kadrosunda yer alan Meryem Kasap hakkında bilgiler araştırılıyor. Yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkacak olan yarışmada Ünlüler kadrosunda yer alan Meryem Kasap Trabzonlu. 12 yıllık spor hayatının büyük bir kısmını milli takımda geçiren Meryem Kasap, fitness eğitmenliği yapıyor.

MERYEM KASAP KİMDİR?

Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 tarihinde Trabzon’da doğdu. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğü olan Meryem Kasap, henüz ilk okuldayken tiyatroyla ilgilenmeye başladı.

Lise yıllarında farklı spor dallarında aktif bir şekilde yer alan Meryem Kasap, lise takımında 2 yıl hentbol oynadı. Daha sonra bireysel spor yapma kararı alarak atletizme yöneldi. İlk branşı yüksek atlama olan Meryem Kasap, yaşadığı sakatlık ardından 400 metre branşına geçiş yaptı. Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu bölümünde tamamladı.

Eğitim ve spor hayatını aynı anda yürütmesine karşın 1 yıl içerisinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı. Milli Takım’ı başarılı bir şekilde temsil ederek ülkesini gururlandıran Meryem Kasap, Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası’nda madalya kazandı.

12 yıllık spor hayatının büyük bir kısmını milli takımda geçiren Meryem Kasap, fitness eğitmenliği yapıyor. Survivor 2021 sezonunda yarışacak olan Meryem Kasap, bir önceki sezonda da yer almıştı ancak sakatlığı sebebiyle zorunlu olarak diskalifiye edilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle