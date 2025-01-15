Survivor Merve Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Gönüllüler yarışmacısı Merve ne iş yapıyor? İşte hayatı ve biyografisi!

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Survivor yarışmacısı Merve Özdemir kimdir? sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Survivor'da bu sezonun dikkat çeken yarışmacılarından olan Merve, gönüllüler takımında mücadele ediyor. İşte, Survivor Merve'nin hayatı hakkında bilgiler.

SURVİVOR MERVE ÖZDEMİR KİMDİR?

24 yaşında olan Merve Özdemir, sporla iç içe bir hayat süren lisanslı bir sporcudur.

Kick Box, Yüzme, Voleybol sporları ile ilgilenen Merve spor kariyeri ve mücadeleci ruhuyla dikkat çekiyor.

Beş farklı spor dalında lisanslı olan Merve'nin Survivor'daki performansı ve adadaki akıbeti merak konusu.