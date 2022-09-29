Survivor Mert Öcal ve Sude Burcu nişanlandı!

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Survivor ile adını milyonlara duyuran oyuncu ve model Mert Öcal bir süredir, Survivor'da birlikte yarıştığı Sude Burcu ile aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan Mert Öcal, partide sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifi etti. Sürpriz teklif karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Burcu sevgilisine 'Evet' cevabını verdi.

Mutlu çift teklifin ardından işi resmiyete döktü ve aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanladı.

Geceden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı. Mert Öcal ve Sude Burcu'nun kısa süre sonra da nikah masasına oturacağı öğrenildi.

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AŞK BÖYLE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Survivor All Star'ın ilk başlarında aşklarını gizli tutan Sude Burcu ve Mert Öcal'a; Evrim Keklik, oyun alanında "Aranızda bir şey mi var?" diye sorunca gerçekler ortaya çıkmıştı.

Survivor 2020'de de yarışan Mert Öcal, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, Sude'ye çiçek hediye etmişti. Sürprize karşılık veren Sude, teşekkür edip, çiçeği almış ve ünlü oyuncunun Sevgililer Günü'nü kutlamıştı.

"BU ADAMLA NELER YAŞADIĞIMI BİLEMEZSİN"

Mert Öcal'ın bu hamlesi, Nisa Bölükbaşı'nı kızdırmıştı. Gönüllüler adına mücadele eden Nisa, takım arkadaşı Sude'ye Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu söylemiş ve "Daha havaalanında 'Seni seviyorum' dedi. 10 saniye sonra senin yanına geldiyse bu içimi yiyor anladın mı?" sözleriyle tepkisini dile getirmişti. Sude ise, "Bu çok özel bir konu! Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim bu adamla 8-9 ay neler yaşadığımı bilemezsin" ifadelerini kullanmıştı.

Mert ve Makbule'nin birlikteliğini bildiğini söyleyen Nisa, gerçekleri Sude'ye anlatmıştı. Survivor 2020'de yarışan Makbule Şakalakoğlu da Nisa'ya sarıldığı fotoğrafı yayınlayarak, yakın arkadaşının desteğine karşılık vermişti. Sosyal medyada Mert Öcal'ı takip etmeyi bırakan Şakalakoğlu, birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırmıştı.