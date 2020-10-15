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Haber Giriş: 15.10.2020 - 10:37 | Son Güncelleme:

Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda' kadrosuna mı dahil oldu?

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Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda' kadrosuna mı dahil oldu?
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Kırmızı Oda’nın senaristi Dilek Öksüz’ün sosyal medyadaki paylaşımı ardından Survivor 2020 yarışmacılarından Mert Öcal’ın diziye dahil olduğu iddia edildi. Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının final yapması ardından Mert Öcal oyunculuğa geri döneceğinin ilk sinyallerini geçtiğimiz günlerde vermişti. Peki, Survivor Mert Öcal, Kırmızı Oda' kadrosuna mı dahil oldu?

Survivor nedeniyle ekranlara ara veren Mert Öcal'ın Kırmızı Oda'nın senaristlerinden Dilek Öksüz'le sosyal medyadan paylaşım yapması iddiaları güçlendirdi. Mert Öcal, Kırmızı Oda’nın meşhur repliğiyle paylaşım yaptı. Öcal, "Meğer o küçük yüreğine ne senaryolar sığdırmışsın Dilek" ifadelerini kullandı.

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