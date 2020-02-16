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Haber Giriş: 16.02.2020 - 19:59,Son Güncelleme:/

Survivor Mert Öcal kimdir kaç yaşında ve nereli? Arka Sokaklar'da dikkat çekmişti

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Survivor Mert Öcal kimdir kaç yaşında ve nereli? Arka Sokaklar'da dikkat çekmişti

Survivor 2020 yarışmacılarından olan ünlü oyuncu Mert Öcal, ilk bölümle beraber hayatı araştırılan yarışmacılardan oldu. Sinema ve dizi projelerinde hayat verdiği rollerde izleyenlerin beğenisini toplayan Mert Öcal son olarak Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisinde Tarık karakteri ile ekranlara gelmişti. Canlandırdığı rollerle adından söz ettiren Mert Öcal bu kez Survivor parkurunda ter dökecek. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir kaç yaşında ve nereli? işte, Survivor Mert Öcal'ın biyografisi ve merak edilen hayatı...

Survivor Mert, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Survivor'da iddialı isimler arasında yer alan Mert Öcal, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde de rol aldı. Arka Sokaklar'da da rol alan Survivor Mert, Tarık karakteri ile dikkat çekmişti. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Survivor, Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.

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