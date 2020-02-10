Survivor Mert Öcal kimdir kaç yaşında ve nereli?

Survivor yarışmacısı Mert Öcal, yarışmayı yakından takip eden pek çok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Daha önce pek çok yapımda rol alan Mert Öcal, güçlü duruşu ile dikkat çekiyor. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

SURVİVOR MERT ÖCAL KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık rolüyle izleyici karşısına çıktı.